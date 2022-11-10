В Томске суд на три года ограничил свободу мужчине за использование программы Vipole

В Томске Октябрьский районный суд на три года ограничил свободу мужчине за использование программы Vipole.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

В суде заявили, что осуждённый гражданин использовал «вредоносную компьютерную программу», которая предназначена для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

По информации суда, мужчина использовал программу с 2018 по 2020 годы.

Как уточнило агентство, в тексте приговора говорится, что речь о «вредоносной компьютерной программе Vipole».

Также отмечается, что молодой человек признал вину, а во время предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 273 УК России (cоздание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается.