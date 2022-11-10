В Томске суд на три года ограничил свободу мужчине за использование программы Vipole
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.
В суде заявили, что осуждённый гражданин использовал «вредоносную компьютерную программу», которая предназначена для «нейтрализации средств защиты компьютерной информации».
По информации суда, мужчина использовал программу с 2018 по 2020 годы.
Как уточнило агентство, в тексте приговора говорится, что речь о «вредоносной компьютерной программе Vipole».
Также отмечается, что молодой человек признал вину, а во время предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 273 УК России (cоздание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается.