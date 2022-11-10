В Роскачестве заявили, что в 30% детского постельного белья и одежды есть токсичные краски

Глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России отмечается снижение качества продукции лёгкой промышленности — одежды, текстиля, белья. Это происходит на фоне увеличения количества товаров из азиатских стран.

Около 30% детского постельного белья содержит токсичные краски. То же самое можно сказать и о детской одежде, заявил эксперт в эксклюзивном интервью НТВ.

«Вы знаете, что сейчас есть каникулы на контрольно-надзорные мероприятия и облегчённая форма декларирования продукции, которая заезжает, сертификация продукции, которая заезжает в нашу страну», — сказал Протасов.

Он подчеркнул, что нужно улучшать систему ввоза, контроля качества и сертификации поступающей в Россию продукции.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.