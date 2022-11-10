Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу издания «БелРос» в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к каналу издания «БелРос» в видеохостинге YouTube.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что надзорный орган потребовал незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала «БелРос», являющегося первым союзным проектом России и Белоруссии в области электронных СМИ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube.