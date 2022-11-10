Узнать больше

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу издания «БелРос» в YouTube

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к каналу издания «БелРос» в видеохостинге YouTube.
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу издания «БелРос» в YouTube
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что надзорный орган потребовал незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала «БелРос», являющегося первым союзным проектом России и Белоруссии в области электронных СМИ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить