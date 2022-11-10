Соратник Навального Волков подтвердил, что экс-глава ФБК руководит экстремистской организацией из тюрьмы

В ходе одного из стримов на YouTube-канале «Популярная политика» соратник Алексея Навального Леонид Волков* подтвердил, что, находясь в заключении, основатель запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией** продолжил руководить её деятельностью.

В стриме Волков, в частности, говорит о том, что «первые полтора года своего заключения Алексей активнейшим образом работал». Адвокаты передавали Навальному информацию о текущей политической ситуации и новостной повестке, а он, в свою очередь, «давал советы и инструкции». Волков также утверждает, что Навальный «напридумывал кучу проектов в течение этих полутора лет».

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло, обративший внимание на это публичное высказывание, подчеркнул, что подобными заявлениями Леонид Волков фактически усугубляет положение Навального, давая следствию прочную доказательную базу участия и руководства экстремистским сообществом со стороны основателя ФБК.

«Волков попросту подставляет Навального, и это не в первый раз на самом деле. Ранее Волков также говорил о том, что все публикации в Twitter или Instagram*** Навального — всё это передаёт он сам через адвокатов. Полагаю, что Волков специально «подтапливает» Навального», — сказал он.

Юрист не исключает и то, что поведение Волкова может объясняться его тайными договорённостями с теми или иными силами вне оппозиции.

«Допускаю, что в окружении Навального есть «кроты». Напомню, что это именно Волков уговорил Навального вернуться обратно в Россию из Германии», — заявил юрист.

Ранее стало известно, что против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело — ему инкриминируется деятельность по координации экстремистского сообщества при участии его соратников.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.