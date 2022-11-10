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В ЦБ предложили продлить на 2023 год компенсации для малого и среднего бизнеса за СБП

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Центробанк России предложил правительству продлить на 2023 год компенсации малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей (СБП), заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
В ЦБ предложили продлить на 2023 год компенсации для малого и среднего бизнеса за СБП
  • РИА Новости

«Пока решение не принято, мы как Центральный банк обратились с таким запросом в правительство, рассчитываем, что они примут положительное решение. Обсуждения идут», — цитирует РИА Новости главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.

В августе министр экономического развития Максим Решетников представил доклад о компенсации.

Так, за год реализации программы 97 тыс. компаний получили возмещение более чем на 430 млн рублей, при этом компенсация за второе полугодие 2021 года составила 59 млн рублей, за первое полугодие 2022 года — 374 млн рублей.

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