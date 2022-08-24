Кабмин компенсирует бизнесу до 1,3 миллиарда рублей за использование СБП в этому году

Российское правительство компенсирует бизнесу до 1,3 млрд рублей за использование системы быстрых платежей (СБП) в 2022 году. Министр экономического развития Максим Решетников представил доклад о компенсации.

«С учётом продления до конца года программы, реализуемой по поручению президента, МСП смогут сэкономить в 2022 году до 1,3 млрд рублей. По результатам заседания правительство приняло решение о выделении необходимых для программы средств», — сообщило Минэкономразвития.

Решетников отметил, что за время действия программы число МСП, зарегистрированных в системе быстрых платежей, выросло почти в пять раз — с 81 тыс. до 362 тыс.

Увеличилась и общая сумма транзакций через СБП, о чём говорят данные компенсации комиссий, полученных МСП.

Так, за год реализации программы 97 тыс. компаний получили возмещение более чем на 430 млн рублей, при этом компенсация за второе полугодие 2021 года составила 59 млн рублей, за первое полугодие 2022 года — 374 млн рублей.

Ранее сообщалось, что среди бывших пользователей Google Pay 63% перешли на оплату банковской картой, 35% — наличными, а 31% респондентов установили Mir Pay.