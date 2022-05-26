Опрос: россияне рассказали, как платят за покупки после отключения Apple Pay и Google Pay

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Большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок, следует из оперативного мониторинга Аналитического центра НАФИ.
Опрос: россияне рассказали, как платят за покупки после отключения Apple Pay и Google Pay
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Об этом сообщает газета «Известия».

Почти половина респондентов из данной группы начали совершать платежи наличными после отключения платёжного сервиса. 4% россиян купили или стали использовать смартфон на Android и продолжили делать покупки мобильным устройством.

Среди бывших пользователей Google Pay 63% перешли на оплату банковской картой, 35% — наличными, а 31% респондентов установили Mir Pay. По словам 7% опрошенных, они используют Samsung Pay.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» прокомментировал рост импорта кнопочных телефонов.

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