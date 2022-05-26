Опрос: россияне рассказали, как платят за покупки после отключения Apple Pay и Google Pay

Большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок, следует из оперативного мониторинга Аналитического центра НАФИ.

Об этом сообщает газета «Известия».

Почти половина респондентов из данной группы начали совершать платежи наличными после отключения платёжного сервиса. 4% россиян купили или стали использовать смартфон на Android и продолжили делать покупки мобильным устройством.

Среди бывших пользователей Google Pay 63% перешли на оплату банковской картой, 35% — наличными, а 31% респондентов установили Mir Pay. По словам 7% опрошенных, они используют Samsung Pay.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» прокомментировал рост импорта кнопочных телефонов.