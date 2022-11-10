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Госдума приняла новое бюджетное правило

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023—2024 годы для более высоких расходов бюджета.
Госдума приняла новое бюджетное правило
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, закон устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 трлн и 1,6 трлн рублей соответственно.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.

Министр финансов Антон Силуанов также заявил, что расходы бюджета России на 2023—2025 годы являются максимально высокими, они немного превышают 29 трлн рублей в год.

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