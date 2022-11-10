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Выбросившая ребёнка с 11-го этажа женщина признала вину

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Москвичка, выбросившая ребёнка из окна квартиры на 11-м этаже, признала вину.
Выбросившая ребёнка с 11-го этажа женщина признала вину
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России по Москве.

«Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы, она признала свою вину», — говорится в сообщении.

При этом во время проведения проверки показаний на месте женщина «не высказала слов сожаления о произошедшем», уточнили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже жилого дома.

Ребёнок скончался в больнице.

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