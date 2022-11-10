Узнать больше

Закон о повышении энергоэффективности при капремонте в жилых домах обсудят в Госдуме

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в ближайшее время на экспертизу в кабмин будет направлен законопроект, позволяющий владельцам спецсчетов устанавливать в многоквартирных домах (МКД) умные датчики подачи тепла в рамках мероприятий по повышению энергоэффективности.
Закон о повышении энергоэффективности при капремонте в жилых домах обсудят в Госдуме
  • РИА Новости

В настоящее время капремонт — это в лучшем случае воспроизведение тех же технических характеристик дома, что существовали ранее, хотя многие из них давно могли устареть, заявила Разворотнева «Парламентской газете».

Аппаратура погодного регулирования в домах — механизм сложный и дорогой. Устанавливать такой за счёт средств, собранных собственниками на капремонт, нельзя.

Начать решили с тех, кто копит деньги на капремонт на специальном счёте, а не собирает их на счёте регионального оператора, то есть в общем котле. На первом этапе владельцам спецсчетов предлагается без дополнительных взносов и разрешений властей проводить энергоэффективные мероприятия.

В Москве же, по словам Разворотневой, взносы за капремонт так велики, что региональный оператор мог бы предусматривать повышение энергоэффективности для каждого дома при проведении ближайших плановых работ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве после капитального ремонта возобновили работу ещё три поликлиники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить