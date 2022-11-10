Закон о повышении энергоэффективности при капремонте в жилых домах обсудят в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в ближайшее время на экспертизу в кабмин будет направлен законопроект, позволяющий владельцам спецсчетов устанавливать в многоквартирных домах (МКД) умные датчики подачи тепла в рамках мероприятий по повышению энергоэффективности.

В настоящее время капремонт — это в лучшем случае воспроизведение тех же технических характеристик дома, что существовали ранее, хотя многие из них давно могли устареть, заявила Разворотнева «Парламентской газете».

Аппаратура погодного регулирования в домах — механизм сложный и дорогой. Устанавливать такой за счёт средств, собранных собственниками на капремонт, нельзя.

Начать решили с тех, кто копит деньги на капремонт на специальном счёте, а не собирает их на счёте регионального оператора, то есть в общем котле. На первом этапе владельцам спецсчетов предлагается без дополнительных взносов и разрешений властей проводить энергоэффективные мероприятия.

В Москве же, по словам Разворотневой, взносы за капремонт так велики, что региональный оператор мог бы предусматривать повышение энергоэффективности для каждого дома при проведении ближайших плановых работ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве после капитального ремонта возобновили работу ещё три поликлиники.