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Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в Херсонской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в регионе.
Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ от 9 ноября, который был размещён в Telegram-канале администрации Генического района области. Подлинность указа агентству подтвердили в пресс-службе врио губернатора.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Херсонской области», — говорится в документе.

Отмечается, что вместе с этим продажа алкоголя была запрещена в заведениях общественного питания.

27 октября сообщалось, что власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе, в частности запрещена продажа алкогольной продукции военным.

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