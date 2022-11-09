Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ от 9 ноября, который был размещён в Telegram-канале администрации Генического района области. Подлинность указа агентству подтвердили в пресс-службе врио губернатора.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Херсонской области», — говорится в документе.

Отмечается, что вместе с этим продажа алкоголя была запрещена в заведениях общественного питания.

27 октября сообщалось, что власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя в регионе, в частности запрещена продажа алкогольной продукции военным.