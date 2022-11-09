В Тверской области подтвердили 21 случай COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 21 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Госпитализированы десять человек, выписаны 25.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 703. Вылечились 174 893 жителя.

Также стало известно, что в Омской области на прошлой неделе выявили 8027 случаев ОРВИ, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали более 850 тыс. человек.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.