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В Пермском крае зарегистрировали 208 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 208 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 208 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Коэффициент заболеваемости в регионе составляет 8,0 на 100 тыс. человек.

Тем временем в Нижегородской области карантин из-за ОРВИ и COVID-19 частично или полностью введён в 1,4% детсадов и школ, передаёт newsnn.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве призвали вакцинироваться от гриппа. В регион поступило 1,4 млн доз вакцин.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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