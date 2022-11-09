Узнать больше

В Татарстане выявили 105 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане выявили 105 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане выявили 105 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 188 591. Выздоровели 185 547 жителей, в том числе 193 за минувшие 24 часа.

Тем временем главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал жителей вакцинироваться от коронавируса интраназальным способом, передаёт URA.RU.

«После интраназального введения рекомендовано в течение полутора-двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, приём пищи и жидкости», — сказал Харитонов на пресс-конференции.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить