В Татарстане выявили 105 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 105 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 188 591. Выздоровели 185 547 жителей, в том числе 193 за минувшие 24 часа.

Тем временем главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал жителей вакцинироваться от коронавируса интраназальным способом, передаёт URA.RU.

«После интраназального введения рекомендовано в течение полутора-двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, приём пищи и жидкости», — сказал Харитонов на пресс-конференции.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.