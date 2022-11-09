Нижегородская область стала пилотным регионом по разработке молодёжных научно-популярных маршрутов

Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по разработке научно-популярных туристических маршрутов для молодёжи.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Студенты и участники проекта «Больше, чем путешествие» смогут посетить научные объекты региона уже в следующем году.

«Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Также стало известно, что в Удмуртии до конца 2022 года появятся модульные отели-конструкторы, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Где строить объекты — предлагал бизнес. Это были и действующие туробъекты, и новые локации, куда не ступала нога туриста. Сейчас по итогу у нас появится 10 туристических локаций, новые сценарии для отдыха туристов и 289 койко-мест для круглогодичного проживания», — рассказала Юлия Бадаш, руководитель Агентства по туризму Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе появился первый в России туристический стоповер.