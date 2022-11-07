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На Ямале появился первый в России туристический стоповер

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В Ямало-Ненецком автономном округе появился первый в России туристический стоповер.
На Ямале появился первый в России туристический стоповер
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на правительство региона.

У пассажиров, совершающих перелёт из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, теперь есть возможность бесплатно посетить Салехард, передаёт «Ямал 1».

Новую программу реализовали специалисты Департамента молодёжной политики и туризма и авиакомпании «Ямал».

«Новый проект позволит ещё большему числу людей познакомиться с Арктикой, её удивительной природой и богатой культурой», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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