На Ямале появился первый в России туристический стоповер

В Ямало-Ненецком автономном округе появился первый в России туристический стоповер.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на правительство региона.

У пассажиров, совершающих перелёт из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, теперь есть возможность бесплатно посетить Салехард, передаёт «Ямал 1».

Новую программу реализовали специалисты Департамента молодёжной политики и туризма и авиакомпании «Ямал».

«Новый проект позволит ещё большему числу людей познакомиться с Арктикой, её удивительной природой и богатой культурой», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.