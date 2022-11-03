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Специалисты посоветовали москвичам лучшие маршруты для автотуризма в ноябре

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В российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.
Специалисты посоветовали москвичам лучшие маршруты для автотуризма в ноябре
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Так, самым продолжительным из предложенных — 656 км — стал маршрут Москва — Тверь с заездом в Ржев, Старицу, деревню Берново, город Торжок.

В Туле (183 км от столицы) можно посмотреть Тульский кремль, Успенский и Богоявленский соборы, Казанскую набережную, музей «Тульские самовары», посетить Тульский государственный музей оружия, музей «Тульский пряник».

Также специалисты советуют посетить Одоев (246 км от Москвы) и изучить его главные достопримечательности: Одоевский краеведческий музей, Троицкий храм, церковь Богоявления Господня, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные на Новый год направления среди самостоятельных туристов.

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