Путин заявил, что сотрудников ФМБА по праву называют «медицинским спецназом»

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют «медицинским спецназом»

Путин отметил, что в ходе пандемии они не допустили вспышек коронавируса на атомных электростанциях, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектах.

Глава государства добавил, что сотрудники агентства оперативно разработали высокотехнологичные тесты для определения всех линий и штаммов вируса, а также создали одну из вакцин против COVID-19.

«Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам», — заявил Путин.

Также президент в ходе выступления по случаю 75-летия ФМБА назвал создание индивидуальных лекарств переходом к медицине будущего.