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РИА Новости: опасный манёвр грузовика мог привести к ДТП со смертью Стремоусова

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Причиной аварии, в результате которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать опасный манёвр грузовика.
РИА Новости: опасный манёвр грузовика мог привести к ДТП со смертью Стремоусова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Виновником ДТП, предположительно, стал водитель грузовика, который подрезал или другой манёвр опасный совершил. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке», — сказал собеседник.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

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