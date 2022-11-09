РИА Новости: опасный манёвр грузовика мог привести к ДТП со смертью Стремоусова
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Виновником ДТП, предположительно, стал водитель грузовика, который подрезал или другой манёвр опасный совершил. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке», — сказал собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.