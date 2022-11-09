РИА Новости: опасный манёвр грузовика мог привести к ДТП со смертью Стремоусова

Причиной аварии, в результате которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать опасный манёвр грузовика.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Виновником ДТП, предположительно, стал водитель грузовика, который подрезал или другой манёвр опасный совершил. Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке», — сказал собеседник.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.