В Приморье отремонтировали более 100 км дорог в рамках нацпроекта

В Приморском крае отремонтировали более 100 км дорог в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на официальный портал правительства региона.

«В этом году удалось отремонтировать около 103 км дорог благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», из них 80 км региональных и межмуниципальных трасс, а также более 23 км улично-дорожной сети во Владивостокском и Артёмовском городских округах, Шкотовском и Надеждинском районах Приморья», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко.

Также стало известно, что на строительство дорожного обхода Кемерова федеральное правительство направит свыше 20 млрд рублей, передаёт ОТР. Трасса позволит разгрузить центр города от грузовых автомобилей.

Протяжённость обхода составит 47 км.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.