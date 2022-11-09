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Самая высокооплачиваемая вакансия ноября в России — хирург-имплантолог

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Самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года в России стала вакансия хирурга-имплантолога — в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тыс. рублей.
Самая высокооплачиваемая вакансия ноября в России — хирург-имплантолог
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом SuperJob.

В список вакансий с самой высокой зарплатой в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде также попали PL/SQL-разработчик, специалист DevOps, программист 1С, разработчик на ПЛИС.

Среди других предложений — врач-косметолог, врач-гинеколог ультразвуковой диагностики, архитектор, менеджер по продажам и т. д.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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