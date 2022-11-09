Самая высокооплачиваемая вакансия ноября в России — хирург-имплантолог
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом SuperJob.
В список вакансий с самой высокой зарплатой в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде также попали PL/SQL-разработчик, специалист DevOps, программист 1С, разработчик на ПЛИС.
Среди других предложений — врач-косметолог, врач-гинеколог ультразвуковой диагностики, архитектор, менеджер по продажам и т. д.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.