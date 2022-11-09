Климатолог Киселёв опроверг прогноз World One о гибели человечества к 2050 году
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«Что касается прогноза, то какую программу вы заложите, такой результат и получите. Те факторы, которые заложили в компьютер, дают явно неудовлетворительный результат», — заявил он в беседе с НСН.
Вместе с тем, отметил эксперт, ситуация с изменением климата, неблагоприятными и антропогенными факторами сегодня лишь усугубляется.
Ранее сообщалось, что суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Причиной конца света, по мнению ИИ, станет деятельность людей, в частности загрязнение окружающей среды.