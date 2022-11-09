В Москве построят ещё 19 социальных объектов

Инвесторы построят в Москве 19 новых социальных объектов. Участки арендованы у города на льготных условиях.

Об этом сообщает НСН.

«В результате в Москве появится 125 тыс. кв. м недвижимости: физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также стало известно, что в Перми до 2025 года продолжат реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», передаёт URA.RU. Так, в городе благоустроят дворы, парки, скверы, построят детские площадки.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.