В Москве построят ещё 19 социальных объектов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В результате в Москве появится 125 тыс. кв. м недвижимости: физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Также стало известно, что в Перми до 2025 года продолжат реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», передаёт URA.RU. Так, в городе благоустроят дворы, парки, скверы, построят детские площадки.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.