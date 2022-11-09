Узнать больше

Калининградская область стала пилотным регионом по развитию научно-популярного туризма для молодёжи

Короткая ссылка
Калининградская область вошла в число пилотных регионов, где будут развивать научно-популярный туризм для молодёжи.
Калининградская область стала пилотным регионом по развитию научно-популярного туризма для молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новую программу запустят с 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. Она будет доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов.

«Я рад, что Калининградская область даёт старт программе научно-популярного туризма России. Считаю новую программу очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодёжи», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить