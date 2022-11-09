Калининградская область стала пилотным регионом по развитию научно-популярного туризма для молодёжи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Новую программу запустят с 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. Она будет доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов.
«Я рад, что Калининградская область даёт старт программе научно-популярного туризма России. Считаю новую программу очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодёжи», — заявил губернатор Антон Алиханов.
Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.