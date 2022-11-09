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Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев приняли во втором чтении

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации.
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев приняли во втором чтении
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Также документ предусматривает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений, которые были получены в ходе спецоперации.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также их участников.

Согласно документу, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и социальными гарантиями.

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