СК России: выбросившая дочку из окна женщина выписана из больницы, её везут на допрос

Женщину, выбросившую годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписали из больницы, её везут на допрос. Об этом заявили в столичном главке Следственного комитета России.

«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

26-летняя мать находилась «в подавленном состоянии» из-за развода, уточняет СК.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа жилого дома в Москве.

Позже стало известно, что годовалая девочка скончалась в больнице.