СК России: выбросившая дочку из окна женщина выписана из больницы, её везут на допрос
- РИА Новости
«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий», — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
26-летняя мать находилась «в подавленном состоянии» из-за развода, уточняет СК.
Ранее ведомство возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа жилого дома в Москве.
Позже стало известно, что годовалая девочка скончалась в больнице.