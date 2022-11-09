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Кириенко: лекторы из «Знания» работают в центрах боевого слаживания вместе с Минобороны

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Лекторы общества «Знание» работают практически во всех центрах боевого слаживания совместно с российским Минобороны.
Кириенко: лекторы из «Знания» работают в центрах боевого слаживания вместе с Минобороны
  • РИА Новости

«Лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Минобороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей Родины. Но и не только в центрах боевого слаживания, но и в центрах восстановления боеготовности, в том числе и на территории Донбасса», — заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что лекторы общества «Знание» с марта работали в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В августе в России прошёл федеральный просветительский марафон российского общества «Знание».

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