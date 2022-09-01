Стартовал второй день просветительского марафона «Знание»

Стартовали мероприятия в рамках второго дня федерального просветительского марафона российского общества «Знание».

Как сообщается на сайте мероприятия, 1 сентября в рамках просветительского марафона выступают гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, блогер Дмитрий Пучков, журналист Владимир Соловьёв, ряд губернаторов российских регионов, председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Также планируется выступление актёра Сергея Бурунова, спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова и народного артиста России Игоря Бутмана.

Как сообщал Inforeactor, площадки мероприятия организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганской Народной Республике.

В программу вошли треки «Знание. Сила», «Знание. Сделано в России», «Волонтёрство и экология», «Знание. Наследие России» и «Мы вместе».