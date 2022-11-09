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Бочкарёв: строительство домов в рамках реновации ведётся в 66 районах Москвы

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По программе реновации на территории 66 районов Москвы строят 168 домов общей площадью 2,8 млн кв. м, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: строительство домов в рамках реновации ведётся в 66 районах Москвы
  • РИА Новости

«Сегодня строительные работы по программе реновации развёрнуты на площадках в 66 районах города. Наибольшее количество домов строится в Головинском районе на севере столицы — десять зданий. По восемь новостроек возводится в Перове (ВАО) и Можайском районе (ЗАО)», — отметил Бочкарёв.

По его словам, также ведётся проектирование ещё 233 домов.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин сказал, что более половины строящего сейчас жилья предназначено для переселения жителей, чьи дома вошли в первый этап реализации программы реновации.

«Всего порядка 30 тыс. семей смогут получить квартиры в этих новостройках», — добавил он.

Всего в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей.

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