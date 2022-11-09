Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свою поездку в Луганск.

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелёгких условиях: нелёгких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни», — рассказал Песков.

Он отметил, что на них ложится «большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ», так как «там они, что называется, на передовых рубежах и информационной войны тоже».

О поездке Пескова в Луганск ранее рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, пресс-секретарь российского лидера проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.