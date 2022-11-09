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Видеоплатформа Yappy зафиксировала попытки хакерских атак

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Российская видеоплатформа Yappy фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальные данные пользователей.
Видеоплатформа Yappy зафиксировала попытки хакерских атак
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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак», — приводит сообщение ТАСС.

В компании отметили, что в настоящее время в открытом доступе оказались неактуальные пользовательские данные.

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