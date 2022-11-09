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В комитете ГД по обороне отметили важность социальной поддержки ветеранов боевых действий

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал предложение по повышению гарантий по вкладам для ветеранов боевых действий.
В комитете ГД по обороне отметили важность социальной поддержки ветеранов боевых действий
  • РИА Новости

Он отметил, что предложения, поступающие от коллег-депутатов и различных общественных организаций, заслуживают внимания.

«Они идут на вопросы усиления социальной защиты. Если же предметно говорить о предложении коллеги Сухарева, то нужно отнестись к нему как к инициативе имеющий место быть. Но нужно более глубоко его изучить. А в личном плане, у меня и у депутатов-коллег все усилия направлены на усиление социальной защищённости ветеранов боевых действий и членов их семей», —заключил парламентарий

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза — до 2,8 млн рублей — повысить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для ветеранов боевых действий.

Копия письма на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

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