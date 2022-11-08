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В Татарстане обсудили перспективы сотрудничества с Сенегалом

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Глава Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Сенегала в России Жан-Батист Тиатьи Тин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Дипломат находится в Казани с рабочим визитом.
В Татарстане обсудили перспективы сотрудничества с Сенегалом
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

Минниханов поблагодарил руководство Сенегала за организацию визита в республику делегации Татарстана в марте 2022 года.

Как отметил глава региона, сотрудничество позволяет укрепить отношения между сторонами.

«Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом. В последнее время контакты активизировались… У Татарстана и Сенегала хорошие возможности для наращивания сотрудничества и укрепления российско-сенегальских отношений в целом», — сказал Минниханов, слова которого приводит «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Ранее сообщалось, что более 90% экспортёров Приморья работают со странами АТР.

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