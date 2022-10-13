Более 90% экспортёров Приморья работают со странами АТР

Более 90% экспортёров Приморского края работают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как отметил Кожемяко, на данный момент главными торгово-экономическими партнёрами Приморья являются КНР, Республика Корея, Япония, динамично развивается сотрудничество с Вьетнамом, Индией и Монголией.

«Спросом на азиатском рынке пользуются морепродукты, древесина и изделия из неё, соя и кукуруза. В перспективах — поставки крупных партий свинины, которую мы начали выращивать», — сказал губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что объём экспорта Московской области в Китай в январе — июне 2022 года превысил $364 млн.