В Подмосковье отремонтируют 70 медучреждений в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.
«В планах на этот год — привести в порядок 61 объект. В первую очередь масштабной программы попало 39 учреждений: девять поликлиник и амбулаторий, шесть стационаров, 13 ФАП и 11 станций скорой помощи», — отметил Воробьёв.
Он рассказал, что работы уже завершены на 36 объектах.
«На 2023 год у нас тоже большие планы — около 70 объектов. Знаем, что их ждут жители, поэтому стараемся делать быстро, современно и удобно», — добавил глава региона.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.