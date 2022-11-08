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В Подмосковье отремонтируют 70 медучреждений в 2023 году

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В Московской области отремонтируют 70 медучреждений в 2023 году.
В Подмосковье отремонтируют 70 медучреждений в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

«В планах на этот год — привести в порядок 61 объект. В первую очередь масштабной программы попало 39 учреждений: девять поликлиник и амбулаторий, шесть стационаров, 13 ФАП и 11 станций скорой помощи», — отметил Воробьёв.

Он рассказал, что работы уже завершены на 36 объектах.

«На 2023 год у нас тоже большие планы — около 70 объектов. Знаем, что их ждут жители, поэтому стараемся делать быстро, современно и удобно», — добавил глава региона.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

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