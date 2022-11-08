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Конгресс молодых учёных пройдёт 1—3 декабря в Сочи

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Конгресс молодых учёных состоится 1—3 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус».
Конгресс молодых учёных пройдёт 1—3 декабря в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Организаторы — Министерство науки и высшего образования России, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

Ожидаются представители российских университетов, НИИ, бизнеса и госкорпораций, а также делегации из более чем  40 стран.

Ранее сообщалось о форуме молодых учёных «Наука без границ» в Нижнем Новгороде.

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