Конгресс молодых учёных пройдёт 1—3 декабря в Сочи

Конгресс молодых учёных состоится 1—3 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Организаторы — Министерство науки и высшего образования России, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

Ожидаются представители российских университетов, НИИ, бизнеса и госкорпораций, а также делегации из более чем 40 стран.

Ранее сообщалось о форуме молодых учёных «Наука без границ» в Нижнем Новгороде.