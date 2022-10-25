Форум молодых учёных «Наука без границ» пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 4 ноября

Форум молодых учёных «Наука без границ» с участием более 400 представителей научного сообщества из 12 стран пройдёт в Университете имени Лобачевского в Нижнем Новгороде с 1 по 4 ноября.

Об этом пишет «Время Н».

Отмечается, что форум станет частью масштабной программы празднования 300-летия Российской академии наук, которое состоится в 2024 году.

Организаторами мероприятия стали Российская академия наук, Исполнительный комитет СНГ, Министерство науки и высшего образования, правительство Нижегородской области, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Фонд «Сколково».

Планируется, что перед молодыми учёными выступят академики РАН. Кроме того, запланирована работа секций и круглых столов по вопросам взаимодействия академий наук и расширения научно-технологических связей учёных стран СНГ.

17 октября «Взгляд» сообщил о начале народного голосования за финалистов премии «Мы вместе — 2022», которое продлится до 5 ноября.