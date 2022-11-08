Котяков: средний размер единого пособия для нуждающихся семей составит 13 900 рублей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей.

«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде... при назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — цитирует его ТАСС.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, с 2023 года на единое пособие будет тратиться более 1,6 трлн рублей в год.