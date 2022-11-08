В Тверской области зафиксировали 22 случая COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 22 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Госпитализированы 11 заболевших, выздоровели 18.

С начала пандемии в регионе заболели 178 682 жителя, вылечились 174 868.

Тем временем губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о прекращении работы оперштаба по противодействию распространению коронавируса, передаёт URA.RU. Вместо него будут проходить заседания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.