В Оренбургской области подтвердили 18 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 18 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 7 жителей, выздоровели 38.

С начала пандемии коронавирусом в регионе переболели 235 263 человека.

Также стало известно, что в Свердловскую область поступила партия из 300 тыс. насадок для назальной вакцины от COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

«Сделать прививку против новой коронавирусной инфекции, в том числе интраназальным способом, можно в любом медицинском учреждении области», — отметили в ведомстве.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.