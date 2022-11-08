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В Татарстане зарегистрировали 108 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 108 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 108 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 188 486 жителей. Выздоровели 185 354 человека, в том числе 158 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тверской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививку сделали более 427 тыс. жителей, в том числе свыше 111 тыс. детей, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в регионе остаётся стабильной.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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