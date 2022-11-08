Гидрографический катер «Анатолий Князев» вышел на госиспытания на Балтике

Большой гидрографический катер «Анатолий Князев», который был построен для Балтийского флота, приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтики.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

«Большой гидрографический катер (БГК) проекта 19920, построенный для нужд Балтийского флота на АО «Окская Судоверфь», вышел в море для проведения государственных испытаний в морских полигонах БФ», — сказано в заявлении.

Отмечается, что заводская сдаточная команда совместно с экипажем катера и членами государственной приёмной комиссии проведут манёвренные и скоростные испытания, а также проверят работу агрегатов, систем и узлов, средств навигации и связи.

Катер войдёт в состав Балтфлота после завершения запланированных испытаний.

26 октября Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины «противника».