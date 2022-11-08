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В Удмуртии выявили 135 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 135 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 229 жителей.
В Удмуртии выявили 135 случаев COVID-19 за сутки
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  • © Westend61

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2163 заболевших, в ковид-стационарах — 84 пациента в состоянии средней степени тяжести, 12 в тяжёлом.

С начала пандемии в регионе вакцинировались 706 299 жителей, 565 500 из них получили оба компонента вакцины. Ревакцинацию прошли 259 705 человек, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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