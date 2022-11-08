Число многодетных семей в Татарстане выросло на 69% с 2012 года

Количество многодетных семей в Республике Татарстан выросло на 69% с 2012 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Наблюдается увеличение количества многодетных семей. За десять лет их число выросло на 69%. Если на 1 января 2012 года у нас было 24,8 тыс. семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тыс.» — заявила заместитель министра труда, занятости, социальной защиты республики Наталья Бутаева.

По её словам, в Татарстане некоторое время назад учредили новую награду — медаль «Родительская доблесть». Также в регионе действует ряд мер поддержки для многодетных семей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.