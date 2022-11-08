«ВКонтакте» раскрыла данные о заработке авторов и сообществ

Пресс-служба «ВКонтакте» рассказала о значительном росте в III квартале 2022 года числа групп и публичных страниц, а также заработка авторов с помощью официальных инструментов соцсети.

Отмечается, что выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» (монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в III квартале 2022 года выросла на 88% год к году.

За три месяца, с июля по сентябрь, авторы заработали с помощью VK Donut 126 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Количество сообществ, которые используют платформу, выросло в полтора раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта.