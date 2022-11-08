Узнать больше

«ВКонтакте» раскрыла данные о заработке авторов и сообществ

Короткая ссылка
Пресс-служба «ВКонтакте» рассказала о значительном росте в III квартале 2022 года числа групп и публичных страниц, а также заработка авторов с помощью официальных инструментов соцсети.
«ВКонтакте» раскрыла данные о заработке авторов и сообществ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» (монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в III квартале 2022 года выросла на 88% год к году.

За три месяца, с июля по сентябрь, авторы заработали с помощью VK Donut 126 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Количество сообществ, которые используют платформу, выросло в полтора раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить