Госдума приняла в первом чтении проект закона о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
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Об этом сообщило РИА Новости.
Также документ предусматривает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений, которые ими были получены в ходе спецоперации.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также их участников.
Согласно документу, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и социальными гарантиями.