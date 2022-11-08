Госдума приняла в первом чтении проект закона о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Госдума приняла в первом чтении проект закона о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые задействованы в спецоперации на Украине.

Об этом сообщило РИА Новости.

Также документ предусматривает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами из-за ранений, которые ими были получены в ходе спецоперации.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, которые содействуют ВС России, а также их участников.

Согласно документу, на добровольцев распространяется статус военнослужащих по контракту с соответствующими льготами и социальными гарантиями.