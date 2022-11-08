Госдума отклонила проект о едином операторе цифровой наружной рекламы

Государственная дума отклонила проект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Об этом сообщил в ходе заседания нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался 7 ноября достаточно подробно на совете Госдумы.

«По мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен», — цитирует Володина РИА Новости.

Как говорится в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике, поступило большое количество замечаний и предложений от властей российских регионов, бизнеса и и общественных организаций, которые оказывают «концептуальное влияние на редакцию законопроекта», принятого в первом чтении 15 июля.

Ранее комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных, которые с 1 сентября должны передавать информацию о рекламе, размещённой в сети, в единый реестр.