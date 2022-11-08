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Госдума отклонила проект о едином операторе цифровой наружной рекламы

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Государственная дума отклонила проект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Об этом сообщил в ходе заседания нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума отклонила проект о едином операторе цифровой наружной рекламы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он отметил, что этот вопрос обсуждался 7 ноября достаточно подробно на совете Госдумы.

«По мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен», — цитирует Володина РИА Новости.

Как говорится в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике, поступило большое количество замечаний и предложений от властей российских регионов, бизнеса и и общественных организаций, которые оказывают «концептуальное влияние на редакцию законопроекта», принятого в первом чтении 15 июля.

Ранее комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных, которые с 1 сентября должны передавать информацию о рекламе, размещённой в сети, в единый реестр.

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