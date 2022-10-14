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В Роскомнадзоре определили перечень операторов рекламных данных

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Комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных, которые с 1 сентября должны передавать информацию о рекламе, размещённой в сети, в единый реестр.
В Роскомнадзоре определили перечень операторов рекламных данных
  • Gettyimages.ru
  • © Oran Tantapakul / EyeEm

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Операторами стали: «Лаборатория разработки» (Сбер), «Яндекс Оператор Рекламных Данных» («Яндекс»), «ВК Рекламные Технологии» (VK), «ОЗОН ОРД» (OZON), «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («ВымпелКом»), «ОРД-А» («Амбердата»)», — говорится в сообщении.

Как напомнили в Роскомнадзоре, согласно вступившим в силу изменениям в законе «О рекламе», с 1 сентября вся реклама, размещённая в интернете, подлежит учёту. Информация о ней участниками рекламного рынка передаётся в единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.

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