Аналитик Гришин рассказал, как продать автомобиль на запчасти
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«Реализовать автомобиль можно частникам или специализированным разборкам. Но при этом стоит понимать, что они предложат цену значительно ниже ваших ожиданий. Можно продать дорогостоящие и ликвидные детали самостоятельно, а на разборку уже сдать то, с чем пришлось бы возиться долго», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, стоит помнить о документах, поскольку правильно оформленный договор купли-продажи позволит предотвратить возможные неприятности.
«Может показаться, что самый выгодный вариант — это самому заняться продажей авто на запчасти. Тут надо грамотно посчитать все расходы и прикинуть примерную стоимость деталей», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.