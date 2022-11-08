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Аналитик Гришин рассказал, как продать автомобиль на запчасти

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Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин рассказал, как продать машину на запчасти.
Аналитик Гришин рассказал, как продать автомобиль на запчасти
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Реализовать автомобиль можно частникам или специализированным разборкам. Но при этом стоит понимать, что они предложат цену значительно ниже ваших ожиданий. Можно продать дорогостоящие и ликвидные детали самостоятельно, а на разборку уже сдать то, с чем пришлось бы возиться долго», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, стоит помнить о документах, поскольку правильно оформленный договор купли-продажи позволит предотвратить возможные неприятности.

«Может показаться, что самый выгодный вариант — это самому заняться продажей авто на запчасти. Тут надо грамотно посчитать все расходы и прикинуть примерную стоимость деталей», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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