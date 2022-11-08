Аналитик Гришин рассказал, как продать автомобиль на запчасти

Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин рассказал, как продать машину на запчасти.

«Реализовать автомобиль можно частникам или специализированным разборкам. Но при этом стоит понимать, что они предложат цену значительно ниже ваших ожиданий. Можно продать дорогостоящие и ликвидные детали самостоятельно, а на разборку уже сдать то, с чем пришлось бы возиться долго», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, стоит помнить о документах, поскольку правильно оформленный договор купли-продажи позволит предотвратить возможные неприятности.

«Может показаться, что самый выгодный вариант — это самому заняться продажей авто на запчасти. Тут надо грамотно посчитать все расходы и прикинуть примерную стоимость деталей», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.