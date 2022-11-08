Учитель музыки Деревягина рассказала, что игра на фортепиано способствует развитию мозга
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«Очень много сторон развивается, спектров и очень много видов памяти. Например, сенсорная, зрительная и мышечная», — добавила Деревягина в беседе с РИАМО.
Она подчеркнула, что очень активно разрабатываются нейронные связи, потому что при игре на фортепиано сложно проследить за двумя руками, а также тренируется слух.
Ранее врач-невролог Олеся Богомолова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что нестандартные задачи повышают адаптивность мозга к переменам.