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Учитель музыки Деревягина рассказала, что игра на фортепиано способствует развитию мозга

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Учитель музыки Екатерина Деревягина рассказала, что при игре на фортепиано развивается мозг.
Учитель музыки Деревягина рассказала, что игра на фортепиано способствует развитию мозга
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Очень много сторон развивается, спектров и очень много видов памяти. Например, сенсорная, зрительная и мышечная», — добавила Деревягина в беседе с РИАМО.

Она подчеркнула, что очень активно разрабатываются нейронные связи, потому что при игре на фортепиано сложно проследить за двумя руками, а также тренируется слух.

Ранее врач-невролог Олеся Богомолова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что нестандартные задачи повышают адаптивность мозга к переменам.

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